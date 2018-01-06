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ضبط قيادي بارز بمديرية أمن المنيا بتهمة الرشوة

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 134
ضبط قيادي بارز بمديرية أمن المنيا بتهمة الرشوة


قررت مديرية أمن المنيا، اليوم السبت، احالة عميد شرطة كان يعمل مأمورًا بأحد مراكز المحافظة، للاحتياط، وذلك لتورطه في قضيه رشوة لحين انتهاء التحقيق معه.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بمطالبة مأمور مركز الشرطة التابع له صاحب الشكوى بمبلغ مالي مقابل الحصول على حافظة نقوده التي عثر عليها أثناء تنفيذ قرار إزالة، وكان بداخلها مبلغ مالي كبير "ريالات سعودي".

وسجل صاحب البلاغ، للعميد وتقدم به إلى مديرية الأمن ومفتش الوزارة التي أمرت بإيقافه عن العمل، وإحالته للاحتياط لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

 

 

 

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