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ذعر بالبحيرة بسبب الاشتباه فى سيارة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 120
ذعر بالبحيرة بسبب الاشتباه فى سيارة


سيطرت حالة من الذعر والخوف على مواطني مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك إثر الاشتباه في سيارة ملاكي تقف في شارع بنك مصر دائرة المركز، وقد ترددت أقاويل بين الأهالي بأنها تحمل مفرقعات مما جعل هناك حالة من الخوف تسيطر على المواطنين من قاطني المكان.

وعلى الفور إنتقل خبراء المفرقعات لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول السيارة ومنع المواطنين من الاقتراب إليها، وعند التعامل معها تبين سلبية البلاغ، وأن السيارة ملك لأحد الأشخاص ولا يوجد بداخلها أي مواد متفجرة.

وجارٍ تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات.

 

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