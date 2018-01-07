القبض على (4) أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالأقصر



ألقت شرطة السياحة، القبض على عامل و3 آخرين، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزله بقرية الكلابية بإسنا، وتم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم كتب وأوراق بها اعمال الدجل والشعوذة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى العقيد أبو الحجاج بكرى رئيس مباحث سياحة وآثار الأقصر، إخطار من الرائد محمد عبد العزيز رئيس وحدة مباحث سياحة إسنا وأرمنت، يفيد بقيام "أ.م.ح" 35 سنة عامل بقرية بالتنقيب عن الآثار بمنزله فى قرية الكلابية شرق بمدينة إسنا، فأمر على الفور بالقبض على المتهم وإحباط عملية التنقيب.

وعلى الفور خرجت قوة أمنية وبتفتيش المنزل تم ضبط صاحب المنزل وبرفقته كل من "م.ع.ع" 50 سنة، و"س.ر.ع" 36 سنة، و"م.ص.ع" 44 سنة، خلال أعمال التنقيب فى حفرة بعمق حوالى 10 أمتار، بداخله سرداب بطول 30 مترا، وعدد من الكتب والأوراق المدون عليها تعاويذ وأعمال الدجل والشعوذة وتسخير الجن، فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.