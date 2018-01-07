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الأقصر.. إصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 157
الأقصر.. إصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم


أصيب 7 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة فى منطقة الضبعية بغرب محافظة الأقصر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى الجهات المعنية إخطاراً يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بغربى المحافظة بمنطقة الضبعية، مما أسفر عن إصابة 7 ركاب وهم كل من "أحمد.ع.ا" 52 سنة، و"أحمد.ع.م" 5 سنوات، و"هناء.أ.ر" 5 سنوات، و"زينب.أ.ع" 45 سنة، و"عبدالرحمن.ع.أ" 22 سنة، و"محمود.أ.ع" 42 سنة، و"خالد.أ.ع" 37 سنة، مصابين بكدمات وكسور فى مناطق متفرقة، فتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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