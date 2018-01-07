Responsive image

-6º

7
يناير

الأحد

26º

7
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • قناة مكملين تعلن بث تسريبا صوتيا للنظام العسكري في تمام الثامنة مساء
     منذ 35 دقيقة
  • إصابة (21) إيراني إثر ضرب زلزال بقوة (5.1) جرجة لمنطقتهم
     منذ 2 ساعة
  • نجل الرئيس الإيراني السابق "أحمدي نجاد" ينفي أنباء اعتقال والده
     منذ 2 ساعة
  • سيول محدودة بمسار 3 أودية فى مناطق وسط سيناء
     منذ 2 ساعة
  • غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن
     منذ 2 ساعة
  • الأقصر.. إصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"قراقع" عن قانون إعدام الأسري: همجية صهيونية تفوح منها رائحة الإجرام

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 89
"قراقع" عن قانون إعدام الأسري: همجية صهيونية تفوح منها رائحة الإجرام


أكد عيسي قراقع، رئيس هيئة شئون الأسري والمحررين، أن مصادقة العدو الصهيوني التمهيدية على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وما سبقه من القوانين الإجرامية التى شرعها الكنيست فى العامين الأخيرين ضد الأسرى، يكرس الهمجية الصهيونية التى تفوح منها رائحة الإجرام والإرهاب والعنصرية.

وأضاف قراقع فى بيان صدر عنه، إن هذا القانون مخالفة صارخة للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الأربع التى تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين فى سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتى جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأى أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.

واعتبر قراقع، أن سن مثل هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطنى ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعى إسرائيل.

تصريحات قراقع، جاءت خلال زيارات ميدانية له ووفد من الهيئة، للأسيرة المحررة ملاك الغليظ 14 عاما من مخيم الجلزون، والتى أفرج عنها بعد قضائها 8 أشهر فى سجون الاحتلال، وزيارة الأسيرة المحررة صباح فرعون، بعد قضائها 18 شهرا فى الاعتقال الإدارى حيث تمت الزيارة بحضور رئيس بلدية "العيزرية" عصام فرعون.

كما زار قراقع عائلة الأسير داوود عدوان والذى علق إضرابه عن الطعام أمس، بعد وعود من إدارة سجون الاحتلال بعدم تجديد الاعتقال الإدارى بحقه.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers