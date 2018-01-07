Responsive image

-4º

7
يناير

الأحد

26º

7
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • قناة مكملين تعلن بث تسريبا صوتيا للنظام العسكري في تمام الثامنة مساء
     منذ 3 ساعة
  • إصابة (21) إيراني إثر ضرب زلزال بقوة (5.1) جرجة لمنطقتهم
     منذ 4 ساعة
  • نجل الرئيس الإيراني السابق "أحمدي نجاد" ينفي أنباء اعتقال والده
     منذ 4 ساعة
  • سيول محدودة بمسار 3 أودية فى مناطق وسط سيناء
     منذ 4 ساعة
  • غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن
     منذ 4 ساعة
  • الأقصر.. إصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

السيول تجتاح 3 أودية بوسط سيناء

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 289
السيول تجتاح 3 أودية بوسط سيناء


تعرضت مناطق وادي العمر والمغارة، التابعين لمركز الحسنة بوسط سيناء، إلي سيول في وديان تلك المنطقة.

وقال " عاطف مطر" وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء إن المياه جرت بشكل محدود وضعيف فى مسار وادى الأزارق، بكميات من 15 إلى 30 سم لنحو كيلو ونصف، وفى وادى " ام قطيفان"  و " الطريفيه " بمنطقة المغارة وصلت لنحو 60 سم، وعلى مسافات محدودة بعد تدفقها من الجبال المجاورة، لافتا إلى أنها توقفت بعد ذلك .

وقال أن هطول الأمطار استمر طوال الليل حتى الساعة الثامنة صباح اليوم، وكانت خفيفة فى مناطق وسط سيناء، ولم تسبب أى أضرار فى ممتلكات الأهالى كما لم تسبب أى إغلاق وقطع للطرق، لافتا إلى أن إدارتى نخل والحسنة الزراعيتين بوسط سيناء فى حالة جاهزية لتوفير تقاوى القمح والشعير، والمعدات الزراعية للأهالى فى هذه المناطق لزراعتها.

وقال مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء، تم رفع حالة الطوارئ فى مناطق سدود المغارة والكرم، ووادى العريش تحسيا لسيول قادمة، كما تم رفع درجة ، والاستعداد على الطرق والمستشفيات فى مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف فى تلك المناطق.

وبدورهم قال أهالى  فى وسط سيناء، ان السيول وصلت مناطقهم منتصف ليلة امس وكانت ضعيفة ومحدودة، وروت مساحات من مزارع الزيتون الكائنة على جانبى مسار الوديان، وسارع الأهالى  بعمل مصدات وسدود محدودة لحجزر المياه فى نطاق أراضيهم الزراعية للاستفادة منها إلا أنهم فوجئوا بتوقفها بعد نحو ساعة من سيرها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers