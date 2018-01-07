السيول تجتاح 3 أودية بوسط سيناء



تعرضت مناطق وادي العمر والمغارة، التابعين لمركز الحسنة بوسط سيناء، إلي سيول في وديان تلك المنطقة.

وقال " عاطف مطر" وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء إن المياه جرت بشكل محدود وضعيف فى مسار وادى الأزارق، بكميات من 15 إلى 30 سم لنحو كيلو ونصف، وفى وادى " ام قطيفان" و " الطريفيه " بمنطقة المغارة وصلت لنحو 60 سم، وعلى مسافات محدودة بعد تدفقها من الجبال المجاورة، لافتا إلى أنها توقفت بعد ذلك .

وقال أن هطول الأمطار استمر طوال الليل حتى الساعة الثامنة صباح اليوم، وكانت خفيفة فى مناطق وسط سيناء، ولم تسبب أى أضرار فى ممتلكات الأهالى كما لم تسبب أى إغلاق وقطع للطرق، لافتا إلى أن إدارتى نخل والحسنة الزراعيتين بوسط سيناء فى حالة جاهزية لتوفير تقاوى القمح والشعير، والمعدات الزراعية للأهالى فى هذه المناطق لزراعتها.

وقال مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء، تم رفع حالة الطوارئ فى مناطق سدود المغارة والكرم، ووادى العريش تحسيا لسيول قادمة، كما تم رفع درجة ، والاستعداد على الطرق والمستشفيات فى مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف فى تلك المناطق.

وبدورهم قال أهالى فى وسط سيناء، ان السيول وصلت مناطقهم منتصف ليلة امس وكانت ضعيفة ومحدودة، وروت مساحات من مزارع الزيتون الكائنة على جانبى مسار الوديان، وسارع الأهالى بعمل مصدات وسدود محدودة لحجزر المياه فى نطاق أراضيهم الزراعية للاستفادة منها إلا أنهم فوجئوا بتوقفها بعد نحو ساعة من سيرها.