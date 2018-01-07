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تجديد حبس موظف بالطرق والكباري بتهمة الاختلال (15) يومًا

منذ 4 ساعة
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تجديد حبس موظف بالطرق والكباري بتهمة الاختلال (15) يومًا


جددت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأحد، حبس " م . أ " بهيئة الطرق والكبارى 15يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس أموال المحافظة الخاصة بتحصيل الرسوم الخاصة بمرور سيارات النقل بمحطة تحصيل الرسوم بقرية حنيفة.

كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا بورود معلومات بقيام موظف بهيئة الطرق والكبارى، بالاستيلاء على أموال الرسوم الخاصة بتحصيل رسوم مرور السيارات النقل.

وقام ضابط مباحث مرور السويس، والنقيب أحمد الفولى معاون مباحث المرور، بضبط موظف بهيئة الطرق والكبارى، وبحوزته 25 ألف جنيه من أموال تحصيل رسوم السيارات النقل بمحطة الميزان بقرية حنيفة.

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