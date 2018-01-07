مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصي

قام 48 مستوطنًا صهيونيًا، اليوم الأحد، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ احتلال القدس عام 1967.

وأفادت مراسلة "قدس برس" في المدينة المحتلة، بأن 48 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته وسط تلقيهم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن الفترة الصباحية للاقتحامات (تبدأ الساعة الـ 07:30 صباحًا بتوقيت القدس المحتلة)، قد شهدت قيام المستوطنين بأداء صلواتهم الصامتة وطقوسهم التلمودية.

يشار إلى أن عدد المستوطنين سيرتفع خلال نهار اليوم، بسبب سماح شرطة الاحتلال لهم بجولة اقتحام ثانية تبدأ ما بعد صلاة الظهر وتستمر مدة ساعة واحدة.

من جهة ثانية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي زار صباح اليوم المسجد الأقصى، حيث رافقه المدير العام عزام الخطيب.

وتضمنت الزيارة جولة في الباحات والمرافق الخاصة بالمسجد الأقصى، إضافة لاطلاعه على الوضع العام فيه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد التقى أمس، في قصر الرئاسة ببيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، وزير الداخلية الأردني، على هامش مشاركته في احتفالات أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

وثمن عباس مواقف الأردن تجاه قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في دولة حرة ومستقلة وذات سيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".