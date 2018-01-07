أسيوط.. مصرع شخص تحت عجلات قطار بمنفلوط

توفي شخص متأثرًا بجراحه، بعد أن صدمه قطار قادما من القاهرة، ومتجها إلى أسيوط، وذلك على مزلقان المندرة بمركز منفلوط.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطاراً من المقدم خالد شريت رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط، يفيد بورودبلاغ بمصرع شخص صدمه قطار على مزلقان قرية المندرة بمركز منفلوط، أثناء عبورة شريط السكة الحديد، ومرور القطار لحظة عبوره، ولم يتم التعرف على شخصيته.

يذكر أن مزلقان المندرة هو ذات المزلقان الذى شهد تصادم قطار بأتوبيس طلاب، وراح ضحيته اكثر من 50 طفلا، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة .