إصابة (5) اشخاص بالاختناق بسبب موقد التدفئة



أصيب 5 أشخاص بالاختناق بشبين الكوم، فى محافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى، كلا من " ف .ع. ا " 50 سنة، ربة منزل، و"ع .ج. ز" 16 سنة، طالبة، و" ع .ج. ز " 33 سنة، محاسب بشركة الغزل، وابنته "ج .ع. ج" 10 سنوات، وجميعهم مصابين بحالة اختناق .

بالانتقال والفحص، وسؤال الأم قررت أنه حال استيقاظهم من النوم شعروا بحالة إعياء وقيىء نتيجة إشعال موقد بلدى للتدفئة داخل المنزل، ونفت الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.