سر دعم سلطات النظام لـ"رام الله" عاصمة لفلسطين بدلاً من القدس

كشف الخبير المتخصص فى سياسية أمريكا تجاه الشرق الأوسط، روبرت ساتلوف، سر دعم نظام العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، جعل رام الله عاصمة لفلسطين بدلاص من القدس، مشيرًا "إن مصر ترى رام الله مهربًا آمنًا من الانتفاضة الفلسطينية"، بحسب ما نشره موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي.

وقال "ساتلوف" أن دافع إقدام سلطات النظام العسكري بمصر، على هذه الخطوة هو خوفها من انتفاضة فلسطينية أخرى تهدد وجوده، وتعمل على إيقاظ الإسلاميين وحركة حماس من جديد.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بنقل السفارة الأمريكية في الكيان الصهيوني أثار احتجاجات واسعة النطاق في مدن في الشرق الأوسط.

ونددت الحكومات العربية بهذه الخطوة، فخرج المتظاهرون المتعاطفون مع القضية الفلسطينية إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، ولكن وراء الكواليس في مصر، كانت الأمور مختلفة بعض الشيء.

ففي حين أدانت الحكومة المصرية علنًا قرار ترامب - بما في ذلك صياغة قرار للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى عكس مسارها، كانت الأجهزة الأمنية تنسق بشكل خاص مع الدوائر الإعلامية لقبول الرأي العام القرار.

وفي هذا الصدد، قال أشرف خولي، ضابط المخابرات المصرية، في تسجيلات حصلت عليها صحيفة "التايمز" الأمريكية، أن "النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هى قضية الانتفاضة"، مؤكدًا أن "الانتفاضة الفلسطينية لن تخدم مصالح الأمن القومي في مصر بل ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس".

في المقابل، ألمح الخبير في شئون الشرق الأوسط، "ساتلوف" أن مصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تقبل ضمنيًا قرار ترامب، حيث أشار إلى مدى هدوء المسئولين السعوديين حول هذه القضية، من خلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى السعودية.

وقال "ساتلوف" إن "أولئك الذين تنبأوا بأن الرد العربي والإسلامي على الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل سيكون مروعًا، حيث ستشن موجات من المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة والعنف الجماعي ضد المواطنين الأمريكيين والمؤسسات والمصالح، حتى يوصلوا في النهاية إلى إلغاء النفوذ الأمريكي في المنطقة، "يبدو أنهم خاطئون تماما، فهذه التوقعات ليست ألا خيالا في أدمغة الغرب فقط".