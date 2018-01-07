استشهاد مقاوم فلسطيني أثناء التدريبات

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية عن استشهاد الشاب محمد جنيد (22 عاما)، قبل ظهر اليوم الأحد، جراء تعرّضه لحادث عرضي وقع شمال قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة باستشهاد الشاب محمد فتحي جنيد جراء تعرضه لحادث عرضي، مشيرا إلى أن جثمانه وصل إلى مشفى الاندونيسي في شمال غزة.

وعادة ما تعلن فصائل فلسطينية عن استشهاد عناصر لها خلال التدريبات أو الإعداد والتجهيز التي تنفذها لمقاتليها.

و"شهداء الإعداد والتجهيز" أو ما يعرف بـ"شهداء المهام الجهادية" مصطلح يطلق على حوادث الانفجار خلال التدريب أو الإعداد التي تنفذها المقاومة استعدادا لأي مواجهة مقبلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتمد المقاومة وعلى رأسها القسام بشكل كبير على الإعداد سواء عبر حفر الأنفاق بكافة أنواعها، وتصنيع الصواريخ والعبوات والقنابل، أو أثناء التدريبات والرباط على المناطق الحدودية.







