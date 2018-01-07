Responsive image

7
يناير

الأحد

26º

7
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة إدلب السورية
     منذ 4 ساعة
  • "التحالف العربي": خلل فني وراء سقوط المقاتلة الحربية في اليمن
     منذ 5 ساعة
  • مصادر سعودية تؤكد نجاة طياري المقاتلة السعودية المنكوبة في اليمن
     منذ 6 ساعة
  • سقوط طائرة حربية سعودية في اليمن
     منذ 6 ساعة
  • في بيان مقتضب.."شفيق" يعلن تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية
     منذ 7 ساعة
  • مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصي
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

شرطة الاحتلال اعدمت 201 فلسطينيًا منذ 2015 حتى الآن

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 239
شرطة الاحتلال اعدمت 201 فلسطينيًا منذ 2015 حتى الآن

كشف موقع "والاه" العبري، أن إحصاءات رسمية صدرت عن شرطة الاحتلال،أكدت أن  نصف العمليات التي وصفتها بـ"العدائية"والتي نفذها فلسطينيين انتهت بتصفية المنفذ ميدانيًا . 


وأشار الموقع ، إلى أن الإحصاءات كشفت أن  201 فلسطيني من الذين شاركوا في تنفيذ العمليات الفدائية منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر من العام 2015 إلى اليوم، تم إعدامهم ميدانيا وتصفيتهم بإطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا من قبل عناصر الشرطة وشرطة الحدود.

ووفقًا للإحصاءات ، فقد نُفذ 411 هجومًا خلال الفترة المذكورة  وتم الكشف على هذه البيانات على خلفية محاولة الدفع بمشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وتتطرق بيانات ومعطيات الشرطة للفترة التي تبدأ في 19 سبتمبر 2015، مع اندلاع الهبة الشعبية بالقدس والأقصى، عقب اقتحام الوزير المستوطن أوري أريئيل، ساحات الحرم القدسي الشريف.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers