شرطة الاحتلال اعدمت 201 فلسطينيًا منذ 2015 حتى الآن

كشف موقع "والاه" العبري، أن إحصاءات رسمية صدرت عن شرطة الاحتلال،أكدت أن نصف العمليات التي وصفتها بـ"العدائية"والتي نفذها فلسطينيين انتهت بتصفية المنفذ ميدانيًا .



وأشار الموقع ، إلى أن الإحصاءات كشفت أن 201 فلسطيني من الذين شاركوا في تنفيذ العمليات الفدائية منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر من العام 2015 إلى اليوم، تم إعدامهم ميدانيا وتصفيتهم بإطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا من قبل عناصر الشرطة وشرطة الحدود.

ووفقًا للإحصاءات ، فقد نُفذ 411 هجومًا خلال الفترة المذكورة وتم الكشف على هذه البيانات على خلفية محاولة الدفع بمشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وتتطرق بيانات ومعطيات الشرطة للفترة التي تبدأ في 19 سبتمبر 2015، مع اندلاع الهبة الشعبية بالقدس والأقصى، عقب اقتحام الوزير المستوطن أوري أريئيل، ساحات الحرم القدسي الشريف.