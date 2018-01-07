"القسام" تكشف تفاصيل عملية أسر جديدة

كشفت كتائب عز الدين القسام ، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، عن تفاصيل جديدة لعملية أسر جنود صهاينة خلال هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

وأكدت "كتائب القسام" أن مقاتليها استطاعوا تفجير عبوة ناسفة في جنود الاحتلال بمنطقة حي التفاح شرقي مدينة غزة بتاريخ 5 يناير 2009.



وقالت: "باغت مجاهدو القسام مجموعة من القوات الخاصة (الإسرائيلية) الراجلة على جبل الريس شرق التفاح"، مؤكدة أنه تم تفجير "عبوتين ضد الأفراد" في القوات الإسرائيلية الخاصة، ومن ثم تم خوض اشتباك مسلح معهم.

وأشارة إلى أنه بعد الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال ، قام مقاتليها بأسر عدد من الجنود، واستطاعو التحرك بهم إلى أحد الأماكن الآمنة ، مشيرة إلى أن في تلك اللحظة قد تحرك الطيران الصهيوني وقام بقصف الجنود الأسرى ما أدى لمقتلهم، و"استشهاد أحد أفراد المجموعة وهو الشهيد محمود الريفي، في حين نجى من القصف أحمد الزيتونية، ليستشهد في قصف صهيوني في عام 2011".