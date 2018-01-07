"محكمة صهيونية" تجدد اعتقال الشيخ رائد صلاح



جددت محكمة الاحتلال بحيفا ، اليوم الأحد 7 يناير،اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية ، المعتقل منذ أغسطس 2017 ، على خلفية عدة تهم هزلية منها "التحريض على العنف والإرهاب".

وخلال تصريحات صحفية قال المحامي عمر خمايسي : "إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشيخ رائد صلاح وحددت جلسة في 22 مارس القادم للاستماع لشهود النيابة الإسرائيلية".



وكانت محكمة للاحتلال في حيفا مددت اعتقال الشيخ رائد صلاح لحين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ رائد صلاح استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.

وقال محامي الشيخ صلاح عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن صلاح، إن الجلسة التي بدأت صباح اليوم، بحضور الشيخ صلاح الذي سيضع ملاحظاته حول الملف، خاصة وأنه يتعلق بخطاباته وكلمات له متعلقة بالثوابت الإسلامية والوطنية بحسب موقع عرب48 .