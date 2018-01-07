الكيان الصهيوني يمنع دخول ممثلي 20 منظمة دولية

أفادت وكالة "فرانس برس" ، اليوم الأحد 7 يناير، بأن الكيان الصهيوني نشر لائحة بإسم 20 منظمة غير حكومية أجنبية، ستمنع دخول ممثليها إلى أراضيها، بسبب دعمهم لحركة تدعو لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي .

وتضمنت اللائحة 11 منظمة أوروبية وأخرى أمريكية ومن تشيلى وجنوب افريقيا. وتأتى بعد مشروع قانون أقره البرلمان العام الماضى يمنع دخول كل الاجانب الذين يدعمون مقاطعة اسرائيل او مستوطناتها التى تعد غير شرعية بموجب القانون الدولى.

وبين المنظمات المحظورة جمعية تضامن فلسطين فرنسا، ومنظمة "وار اون وانت" البريطانية، ولجنة الأصدقاء الأمريكية للخدمة التابعة لمذهب الكويكرز الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وتم منع الفرع الإيطالى والتشيلى والجنوب افريقى التابع لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بى دى اس"، التى تعمل على مستوى دولى من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاكاديمية للدولة العبرية.