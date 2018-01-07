Responsive image

7
يناير

الأحد

26º

7
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة إدلب السورية
     منذ 4 ساعة
  • "التحالف العربي": خلل فني وراء سقوط المقاتلة الحربية في اليمن
     منذ 5 ساعة
  • مصادر سعودية تؤكد نجاة طياري المقاتلة السعودية المنكوبة في اليمن
     منذ 6 ساعة
  • سقوط طائرة حربية سعودية في اليمن
     منذ 6 ساعة
  • في بيان مقتضب.."شفيق" يعلن تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية
     منذ 7 ساعة
  • مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصي
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

فتح: معركة القدس بالنسبة للشعب الفلسطينى معركة وجود

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 129
فتح: معركة القدس بالنسبة للشعب الفلسطينى معركة وجود


 قال المتحدث حركة "فتح" باسم الحركة وعضو مجلسها الثورى أسامه القواسمى في تصريحات لوسائل إعلامية, أن معركة القدس بالنسبة للشعب الفلسطينى هى معركة الوجود والهوية الوطنية والدولة، وهى عاصمة دولة فلسطين السياسية وجزء لا يتجزأ من أراضى دولة فلسطين المحتلة، ولا حل دون القدس عاصمتنا الأبدية.
و أضاف القواسمي إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلق بالقدس، المرفوض على كل المستويات والمخالف للشرعية الدولية، هو تماما كما ينتزِع الروح والقلب من الجسم، ويدعى باطلا أن هذا حقه الطبيعى دون وجه حق، أو حتى منطق يمكن أن يفهمه أحدا فى العالم الذى عبر عن موقفه فى مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا القلة من أصحاب النفوس المريضة التى يمكن شراؤهم بمال أو ابتزاز أو تهديد.
وأكد القواسمى أن معركة القدس هى معركة الوجود الفلسطيني، وأننا فى حركة فتح مستمرون فى نضالنا وتصدينا لهذا الإعلان المشؤوم، ولكافة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية العنصرية التى تستهدف وجودنا وتاريخنا وروايتنا الصادقة، ومحاولاتهم لتزوير التاريخ وخلق وقائع اختلقوها من وحى خيالهم، وأن أمريكا وإسرائيل واهمتان إن ظنا أنهما يستطيعان فرض صك استسلام على الشعب الفلسطينى وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وأن حركة فتح لم تتعب من النضال، وهى على أتم الاستعداد والجاهزية لمواصلة النضال الكفاح والتصدى لكل المؤامرات

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers