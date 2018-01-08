تثقيف "الاستقلال" بالدقهلية تُقيم ندوة بعنوان "صفات المنافقين" (صور)



أقامت أمانة التثقيف بحزب الاستقلال، فى محافظة الدقهلية، ندوة بعنوان "صفات المنافقين"، فى إطار نشاطها التثقيفي.

بودأت الندوه بتلاوة آيات من القرآن الكريم؛ للأستاذ. ثروت عبدالحليم -عضو أمانة التثقيف بالمحافظة- وقدم للندوه الأستاذ. أحمد القزاز -أمين الحزب بالمحافظة- ثم تحدث الأستاذ. محمد الأمير -عضو المكتب التنفيذى وأمين التنظيم بالحزب- عن صفات المنافقين، فى القرآن الكريم، قائلا إن الله وصفهم بالإفساد فى الأرض وبالإستهزاء بدينه وعباده كما وصفهم بعدم التفقه فى الدين وعدم العلم وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر وبأنهم مضرة على المؤمنين.

وذكر "الأمير" فى حديثه أيضًا أن المنافقون هم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعوا سخطوا وأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم عليه وأنهم أحلف الناس قد اتخذوا أيمانهم جنة كما وصفهم الله بأنهم رجس وأنهم فاسقون يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء وهذه عاتهم فى كل زمان ومكان وهم الذين ارتابوا فى الدين فلم يصدقوا به وغرتهم الأمانى الباطلة وغيرهم الشيطان وأنهم أحسن الناس أجساداً تعجب الرأئى أجسامهم فلا إيمان ولافقه ولاعلم ولاصدق حتى إذا عرض عليهم التوبة رفضوها هؤلاء هم المنافقون فى كل زمان ومكان أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

يتوسط الصورة الأستاذ محمد الأمير -أمين التنظيم- والأستاذ أحمد القزاز أمين المحافظة

صورة للسادة الحضور من أعضاء الحزب