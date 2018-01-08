الاحتلال الصهيوني يعتقل 17 فلطسنيًا من الضفة والقدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 8 يناير، بشن قوات الاحتلال الصهيوني ، حملة مداهمات واعتقالات بمناطقة متفرقة في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم ، ما أسفر عن اعتقال 16 فلسطينيًا .

قوات قوات الاحتلال في القدس ، باعتقال المحامي عماد الفقيه (شقيق الشهيد عمر الفقيه) من منزله ببلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كما اعتقلت الطفل المقدسي القاصر مهدي مفيد خصور (12 عاما) من منزله في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

أما في الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال 14 مواطنا.. ففي بيت لحم اعتقل الاحتلال كلا من رمضان الجنازرة ولؤي حمدان الصليبي وعدي هريمي وعطيه دواود العساكرة وعبد خالد العساكرة.. وطارق أبو سرور والطفل سامي عليان من مخيم عايدة.. ومصطفى جمال البدن من تقوع جنوب بيت لحم.. والمحامي عامر أبو شعيرة من مخيم العزة.



بينما قامت قوات الاحتلال في الخليل، باعتقال زيد موسى العرامين من بلدة سعير شرق الخليل.. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوة من جيش الاحتلال داهمت بلدات يطا، وبني نعيم، وبيت عوا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل، والبلدات المجاورة.

ومن قلقيلية.. اعتقلت نصر حامد عدوان، ومن جنين.. اعتقلت أحمد عدنان خلف 18 عاما وسعد محمد عبدالله نور 19 عاما من قرية عرانة شرق جنين.

أما نابلس.. اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ماضي حامد اشتيه 17 عاما من قرية سالم شرق نابلس.. وأغلقت مدخل بلدة اوصرين جنوب نابلس، بالسواتر الترابية.. كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة قرب معسكر حوارة، على الطريق المؤدية إلى قرية عورتا جنوب نابلس.