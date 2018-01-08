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في ظل الانفلات الأمني..مقتل شقيقان خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسيوط

منذ 3 ساعة
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في ظل الانفلات الأمني..مقتل شقيقان خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسيوط

 

في ظل الانفلات الأمني الذي يضرب البلاد ، بسبب انشغال الأجهزة الأمنية بملاحقة المعارضين السياسين واعتقالهم ، قتل شقيقان إثر اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمركز الغنايم بأسيوط. 

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من  مركز شرطة الغنايم  بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بالغنايم شرق دائرة المركز ووقوع متوفى ومصاب.

وبالإنتقال والمعاينة تبين نشوب المشاجرة بين بين أبناء العمومة من عائلة "الشوابنة "لخلافات علي قطعة أرض زراعية بينهما.

أسفرت المشاجرة عن مقتل كل من "حسن.ع.م"35سنة وإصابة شقيقه "علاء.ع.م" بطلقات نارية تم نقله للمستشفى الجامعى وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية له وتم التحفظ علي الجثة الأولى بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي والثانية بأسيوط الجامعي .

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