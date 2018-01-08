العثور على جثمان "غريق ستانلي "



استطاعت إدارة الحماية المدنية ، اليوم الإثنين 8 يناير، العثور على جثمان الشاب المفقود في حادث ستانلى، موضحًا أنه يتم حالياً استخراجها بمعرفة الحماية المدنية، لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات المتبعة والعرض على النيابة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني ، أنه تم العثور على جثة الشاب المفقود عالقة بين الصخور في موقع سقوطه وتعذر استخراجها بمعرفة الغطاسين.

وكشف عن أن إدارة الحماية المدنية أجرت اتصالاً بشركة المقاولون العرب للاستعانة بأوناشها لرفع صخرتين كبيرتين الحجم لتخليص الجثمان وانتشاله من مياه البحر.