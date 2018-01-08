العدو الصهيوني يستولي على أبحاث وكتب الآسري الفلسطينيين

قامت إدارة سجون العدو الصهيوني، بالاستيلاء على أكثر من 2000 بحث وكتاب دراسى للأسرى فى معتقل "هداريم" بادّعاء احتوائها على "قضايا أمنية".

وأكد الأسرى لمحامى نادى الأسير،الذى زار عددا منهم،أن هذه الخطوة تأتى لمواجهة مواصلتهم التّعلّم والتّعليم والحصول على الشهادات الجامعية رغم اعتقالهم والحكم عليهم بالمؤبدات والسّنوات الطويلة.

وأوضح نادى الأسير أن معتقل "هداريم" الذى يضمّ نحو 120 أسيراً الوحيد الذى يتمكّن فيه بعض الأسرى من مواصلة التّعليم العالى،ويقوم فيه أسرى من ذوى الشهادات العليا بتدريس زملائهم ومتابعة إعدادهم للأبحاث.