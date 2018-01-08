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عامل يتهم مستشفي خاص بالدقهلية فى التسبب بوفاة نجله

منذ 37 دقيقة
عدد القراءات: 71
عامل يتهم مستشفي خاص بالدقهلية فى التسبب بوفاة نجله

تلقت الجهات المعنية، بلاغًا من عامل بمحافظة الدقهلية، يتهم فيه مستشفي خاص بالإهمال والتسبب فى وفاة ابنه أثناء عملية لاستئصال اللوز بنبروه.
 
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه، من "محمد ج. ع" 25 سنة عامل ومقيم قرية "كفر الأبحر" بنبروه  بوفاة ابنه سالم 4 سنوات عقب إجراء عملية جراحية له (استئصال اللوزتين) بمستشفى خاصة ببندر نبروه، واتهم إدارة المستشفى بالإهمال الطبى مما تسبب فى وفاة ابنه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 262 لسنة 2018 إدارى المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولى ، وانتداب الطبيب الشرعى للتشريح وبيان سبب الوفاة.

 

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