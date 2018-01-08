Responsive image

9
يناير

الثلاثاء

26º

9
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اندلاع حريق هائل بأحد العقارات بـ "منهاتن" في أمريكا
     منذ 20 دقيقة
  • عقوبات جديدة تواجه كوريا الشمالية من قبل الاتحاد الأوروبي
     منذ 2 ساعة
  • السودان يتقدم بمذكرة للأمم المتحدة بشأن حدوده مع مصر
     منذ 2 ساعة
  • تونس: مقتل شخص في الاحتجاجات على زيادة الأسعار والضرائب
     منذ 2 ساعة
  • مدغشقر: ارتفاع ضحايا إعصار آفا إلى 29 شخص
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال الصهيوني يعتقل فتاة فلسطينية بالقرب من مدينة الخليل
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:16 مساءاً


العشاء

6:46 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

المنيا.. مصرع طالب تحت عجلات قطار

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 204
المنيا.. مصرع طالب تحت عجلات قطار

 لقي طالب ببني مزار مصرعه، اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار.
لقى طالب مصرعه، اليوم الاثنين، دهسا تحت عجلات القطار، بمركز بنى مزار، فى شمال المنيا.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بورود بلاغ من الخدمة المعينة على مزلقان المحكمة، باصطدام جرار قطار، بأحد الأشخاص ووفاته.
 
بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة "بيتر. ر"، 17 سنة، طالب، ويقيم بشرق المحطة، عبور مزلقان السكة الحديد رغم غلقه، وكان مستقلًا دراجته الهوائية، اصطدم به جرار القطار ونتج عن ذلك وفاته فى الحادث.
 
من ناحية أخرى، أصيب شرطى وطالب فى مشاجرة بسبب خلاف على أسعار بيع أدوات مكتبية، فى قرية جريس بمركز أبوقرقاص بالمنيا.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارا من العميد حمدي أبوشناف مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتلقيه بلاغًا من محمد ح 27 سنه طالب بكلية الحقوق" تعليم مفتوح"، وصاحب مكتبة، بقرية جريس، مصاب بكدمة بالأنف والفم والشفة العليا وجرح باليد اليسري، بحدوث إصابته على يد شرطى وشقيقه.
 
بالانتقال وسؤاله، اتهم كلًا من "هانى ع" 39 سنة مندوب شرطة، مصاب بسحجات وكدمات، وشقيقه محمد 30 سنة عاطل، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بعد مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على أسعار بعض المستلزمات المدرسية.
 
 
 
 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers