المنيا.. مصرع طالب تحت عجلات قطار

لقي طالب ببني مزار مصرعه، اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار.

لقى طالب مصرعه، اليوم الاثنين، دهسا تحت عجلات القطار، بمركز بنى مزار، فى شمال المنيا.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بورود بلاغ من الخدمة المعينة على مزلقان المحكمة، باصطدام جرار قطار، بأحد الأشخاص ووفاته.



بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة "بيتر. ر"، 17 سنة، طالب، ويقيم بشرق المحطة، عبور مزلقان السكة الحديد رغم غلقه، وكان مستقلًا دراجته الهوائية، اصطدم به جرار القطار ونتج عن ذلك وفاته فى الحادث.



من ناحية أخرى، أصيب شرطى وطالب فى مشاجرة بسبب خلاف على أسعار بيع أدوات مكتبية، فى قرية جريس بمركز أبوقرقاص بالمنيا.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارا من العميد حمدي أبوشناف مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتلقيه بلاغًا من محمد ح 27 سنه طالب بكلية الحقوق" تعليم مفتوح"، وصاحب مكتبة، بقرية جريس، مصاب بكدمة بالأنف والفم والشفة العليا وجرح باليد اليسري، بحدوث إصابته على يد شرطى وشقيقه.



بالانتقال وسؤاله، اتهم كلًا من "هانى ع" 39 سنة مندوب شرطة، مصاب بسحجات وكدمات، وشقيقه محمد 30 سنة عاطل، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بعد مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على أسعار بعض المستلزمات المدرسية.







