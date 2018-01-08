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التحقيق مع ضابطين بالفيوم بتهمة التنقيب عن الآثار

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 252
التحقيق مع ضابطين بالفيوم بتهمة التنقيب عن الآثار


بدأت نيابة الفيوم، اليوم الإثنين، التحقيق مع ضابطي شرطة وأمين بمديرية أمن الفيوم، بتهمة التنقيب عن الآثار، بمنزل بقرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق وطالبت النيابة بتشكيل لجنة من آثار الفيوم لمعاينة المنزل ومعرفة مدى آثريته.

تلقت الجهات المعنية إخطارا بقيام ضابطين وأمين شرطة بالاشتراك مع آخرين بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية الخطلة بمركز يوسف الصديق وأثبتت التحريات صحة المعلومات وتم ضبط المتهمين وأدوات التنقيب وإحالتهم للنيابة وتحرر المحضر رقم 101 لعام 2018 إدارى مركز يوسف الصديق وتولت نيابة إبشواى التحقيق فى الواقعة وقررت انتداب لجنة من منطقة الفيوم الآثرية لمعاية المنزل وتقديم تقرير حول مدى أثريته.

وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أنه تم تشكيل لجنة اليوم مكونة من سعيد محد مصطفى مدير الآثار وصابر عطية دويب ومحمود مصطفى فرج مفتشى الآثار، وانتقلت إلى المنزل الذى تبين أنه ملك المواطن "صبرى أ" بقرية الخطلة بمركز يوسف الصديق وقامت اللجنة بعمل المعاينة اللازمة وتبين وجود حفرة عرضها 2 متر فى عمق 5 أمتار وسرداب 3 أمتار وأرضية المنزل حجر طفلة ولكن المنزل غير أثرى ولم يتم استخراج أى قطع أثرية منه.

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