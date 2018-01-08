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أهالي الأسرى الفلسطينين ينظمون وقفة أمام "الصليب الأحمر" تضامناً مع أبنائهم

منذ حوالى ساعة
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أهالي الأسرى الفلسطينين ينظمون وقفة أمام "الصليب الأحمر" تضامناً مع أبنائهم

قام العشرات من أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، بوقفة، اليوم الإثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، تضامنا مع أبنائهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للأسرى، إلى جانب لافتات تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية، بالعمل للإفراج عنهم من داخل السجون الإسرائيلية.
وقالت شقيقة أحد الأسرى: "نأتي للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال"، وأضافت: "الأسرى يعيشون أوضاع صعبة داخل المعتقلات ؛ بسبب نقص الملابس، والأغطية الشتوية".
وناشدت، المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف "منع زيارة أهالي المعتقلين الفلسطينيين لأبنائهم". وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6400 معتقل فلسطيني، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.

 

 

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