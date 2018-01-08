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الاحتلال الصهيوني يعتقل ثمانية فلسطينين بالقدس

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 80
الاحتلال الصهيوني يعتقل ثمانية فلسطينين بالقدس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باعتقال ثمانية مقدسيين عقب اقتحام منازلهم في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة.
و صرح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، بأن  قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في مدينة القدس، تركزت في بلدتي الطور وسلوان، وحي واد الجوز، وطالت سبعة فتية وشبان.
وأوضح أن المعتقلين هم مهدي مفيد خضور12عاما، وقصي حسام نادر زيتون 13 عاما من سلوان، داود محمود أبو الهوى 14 عاما من الطور، ومجد نادر سعيدة 17 عاما، وفادي ومفيد سعيدة من واد الجوز.
ومن المتوقع أن يتم عرض هؤلاء المعتقلين اليوم على قاضي محكمة الصلح للنظر في اعتقالهم.
بدوره، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشاب أمجد شويكي، لافتا إلى أنه تم تحويل المعتقلين للتحقيق في مركز "المسكوبية" ومركز "عوز" بجبل المكبر.
وفي بلدة قطنة شمال غرب القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحامي عماد الفقيه شقيق الشهيد عمر الفقيه عقب اقتحام منزله بالبلدة.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت أمس الأحد فتيين مقدسيين بحجة إلقائهما الحجارة تجاه على حافلة للمستوطنين شمال القدس.
وأفادت شرطة الاحتلال أن الفتيين البالغين من العمر 17 عاما يقطنان في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، حيث تم نقلهما للتحقيق.

 

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