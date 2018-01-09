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الاحتلال الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيا بينهم امين سر حركة فتح بالضفة الغربية

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 104
الاحتلال الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيا بينهم امين سر حركة فتح بالضفة الغربية

 شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 17 فلسطينيا بالضفة بينهم أمين سر حركة فتح فى مخيم عايدة شمال بيت لحم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت، المواطن قصى عبد المنعم أبو ريدة من قصرة جنوب نابلس وصادرت تراكتور زراعى خاص به، بعد دهم البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عوريف جنوب نابلس وداهمت منزل المهندس محمد عبد الحفيظ شحادة واعتقلت نجلة اسيد.
واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني اسامة عليان من بلدة عناتا شمال شرق القدس.
كما اعتقلت قوات الاحتلال امين سر حركة فتح محمد لطفى دعامسة ( حبشى ) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت الشبان نسيم الطيطى ويوسف الطيطى وعمر عاصى، والمصاب أيمن عبد الرحمن القصاص من مخيم العروب شمال الخليل.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة ديراستيا فجرا وداهمت منازل عدد من المواطنين وقامت باعتقال الشابين سامح عمر أبوزيد١٩ عاما
كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومدن فى الضفة الغربية واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

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