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انقلاب سيارة على مزلقان بين محطة الزقازيق والزنكلون خط الزقازيق - بنها

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 131
انقلاب سيارة على مزلقان بين محطة الزقازيق والزنكلون خط الزقازيق - بنها


أعلنت وسائل اعلامية، صباح اليوم، عن انقلاب سيارة نقل رقم 8095  د و ب محملة كراتين على مزلقان المقاولين بين محطة الزقازيق والزنكلون خط الزقازيق - بنها.
وأضافت الوسائل، أنه على الفور قامت الهيئة باتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للقطارات، لحين إزاحة العربة وتفادى السكة، حرصا على أمن وسلامة مسير القطارات، وإخطار المرور والمحليات، وتم رفع السيارة واخلاء الخطوط مما تسبب فى تأخير عدد 3 قطارات بمتوسط 30 دقيقة.   
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة تأخير القطارات، وهى أسباب لا علاقة للهيئة بها، لحين إزاحة العربة النقل من على السكة حرصا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات

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