Responsive image

9
يناير

الثلاثاء

26º

9
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الجيش السوري يؤكد إصابة أحدى الطائرات الصهيونية التي شاركت في القصف
     منذ 3 ساعة
  • الدفاع الجوي السوري تصدى لمقاتلة صهيونية شنت غارات على ريف دمشق
     منذ 3 ساعة
  • الجيش السوري يتصدى لغارات صهيونية على ريف دمشق
     منذ 3 ساعة
  • اندلاع حريق هائل بأحد العقارات بـ "منهاتن" في أمريكا
     منذ 10 ساعة
  • عقوبات جديدة تواجه كوريا الشمالية من قبل الاتحاد الأوروبي
     منذ 11 ساعة
  • السودان يتقدم بمذكرة للأمم المتحدة بشأن حدوده مع مصر
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:16 مساءاً


العشاء

6:46 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال الصهيوني يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط جنوب"الاقصى" بـ "ساحة البراق"

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 45
الاحتلال الصهيوني يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط جنوب"الاقصى" بـ "ساحة البراق"

قالت وسائل اعلامية فلسطينية, أن بلدية الاحتلال الصهيوني بالقدس المحتلة، شرعت بإجراءات مصادرة أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، وذلك لتنفيذ مخطط جسر يربط سلوان بساحة البراق.
ويبلغ طول الجسر المخطط إقامته 197 مترا وبارتفاع 30 مترا، ويربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بوادي الربابة.
و أضافت الوسائل أن مركز معلومات وادي حلوة كشف أن بلدية الاحتلال تخطط لبناء "جسر سياحي للمشاة" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بإشراف ما يسمى "سلطة تطوير القدس".
وأوضحت الوسائل، اليوم الثلاثاء، أن طواقم مشتركة من البلدية و"سلطة الآثار والطبيعة" اقتحمت برفقة أفراد من قوات الاحتلال الإثنين حي وادي الربابة بالبلدة، ونفذت أعمال حفر في عدة مناطق بأراضي الحي، تمهيدًا لإقامة الجسر السياحي.
ونفذت طواقم البلدية عملية حفر بآليات ضخمة في عدة نقاط بحي وادي الربابة لفحص التربة ولمحاولة وضع وتثبيت أساسات للجسر المنوي إقامته، إلا أصحاب الأراضي وأهالي سلوان منعوهم من إكمال عمليات الحفر، وخلال ذلك انتقلت الطواقم لأعمال حفر داخل البؤرة الاستيطانية في الحي.
ووضعت كميات ضخمة من الباطون وضعت في أراضي وادي الربابة تمهيدًا لصبها لبناء الجسر لولا تدخل أهالي المنطقة.
ولفت المركز إلى أن مستوطنين كانوا برفقة طواقم البلدية في وادي الربابة للإشراف على أعمال الحفر، كما رافقهم أحد المستوطنين المتدينين بحجة "التأكد من عدم وجود قبور قديمة بالمنطقة المراد تنفيذ المخطط بها".
بدورهم، أكد أصحاب الأراضي لمركز المعلومات أنهم فوجئوا اليوم باقتحام أراضيهم والقيام بأعمال حفر، لتنفيذ مشروع استيطاني جديد عليه دون إبلاغهم المسبق بذلك ليتمكنوا من تقديم الاعتراضات للجهات المختصة لمنع تنفيذه.
وأضاف الأهالي أن سلطات الاحتلال تمنع أهالي وادي الربابة من استخدام أراضيهم أو القيام بأي أعمال ترميم أو زراعة وفقط تسمح لهم بقطف الزيتون، والمخطط الجديد يعني مصادرتها لصالح مشاريع استيطانية.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers