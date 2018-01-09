Responsive image

9
يناير

الثلاثاء

26º

9
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الجيش السوري يؤكد إصابة أحدى الطائرات الصهيونية التي شاركت في القصف
     منذ 3 ساعة
  • الدفاع الجوي السوري تصدى لمقاتلة صهيونية شنت غارات على ريف دمشق
     منذ 3 ساعة
  • الجيش السوري يتصدى لغارات صهيونية على ريف دمشق
     منذ 3 ساعة
  • اندلاع حريق هائل بأحد العقارات بـ "منهاتن" في أمريكا
     منذ 10 ساعة
  • عقوبات جديدة تواجه كوريا الشمالية من قبل الاتحاد الأوروبي
     منذ 11 ساعة
  • السودان يتقدم بمذكرة للأمم المتحدة بشأن حدوده مع مصر
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:16 مساءاً


العشاء

6:46 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

فلسطين: متمسكين بعدم استقبال نائب الرئيس الأمريكي

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 39
فلسطين: متمسكين بعدم استقبال نائب الرئيس الأمريكي

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية، نبيل شعث، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية متمسكة بموقفها المتمثل بعدم استقبل نائب الرئيس الأميري، مايك بينس، الذي من المقرر أن يزور المنطقة منتصف الشهر الجاري.
و أضاف شعث إن "موقفنا لم يتغير حتى اللحظة، ولن يتغير طالما بقيت تصرفات الإدارة الأميركية الحالية المنحازة لإسرائيل". وأضاف شعث: "لا يوجد حسب علمنا على جدول بينس زيارة لرام الله، وهو يعلم أنه لن يتم استقباله لو قرر ذلك".
و أشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من إجراءات بما فيها التهديد بقطع المساعدات وتجميد أموال (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية) الأونروا تؤكد انحيازهم الكامل لجانب إسرائيل".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال في تصريحات سابقة، إن الإعلان الأميركي حول القدس مرفوض، ويعد بمثابة إعلان بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers