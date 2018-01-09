Responsive image

9
يناير

الثلاثاء

26º

9
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الجيش السوري يؤكد إصابة أحدى الطائرات الصهيونية التي شاركت في القصف
     منذ 3 ساعة
  • الدفاع الجوي السوري تصدى لمقاتلة صهيونية شنت غارات على ريف دمشق
     منذ 3 ساعة
  • الجيش السوري يتصدى لغارات صهيونية على ريف دمشق
     منذ 3 ساعة
  • اندلاع حريق هائل بأحد العقارات بـ "منهاتن" في أمريكا
     منذ 10 ساعة
  • عقوبات جديدة تواجه كوريا الشمالية من قبل الاتحاد الأوروبي
     منذ 11 ساعة
  • السودان يتقدم بمذكرة للأمم المتحدة بشأن حدوده مع مصر
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:16 مساءاً


العشاء

6:46 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيون و الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 24
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيون و الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

أفادت وسائل اعلامية فلسطينية عن اندلاع في منتصف الليل وفجر اليوم الثلاثاء، مواجهات مع جنود جيش الاحتلال بقرية دورا القرع شمال شرق مدينة رام الله وأخرى بقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال فلسطينيون من قرية دورا القرع إن قوة كبيرة اقتحمت القرية بالجيبات العسكرية، حيث تصدى لها عشرات الشبان وأمطروها بالحجارة، فيما أطلق الاحتلال القنابل الصوتية في أرجاء القرية.
وأضافت الوسائل أن قوة من الجنود المشاة انتشروا في شوارع القرية، عقب اشتداد المواجهات.
وذكرت مصادر أن جنديًا أصيب بحجر خلال المواجهات، أعقبها قيام الجنود بمداهمة المنازل واستفزاز الأهالي.
كما اندلعت مواجهات واسعة عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية ما أوقع عديد إصابات بالاختناق.
وقالت مصادر فلسطينية إن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل بكثافة ما أوقع إصابات بالاختناق بعضها داخل المنازل فيما اشتبك الشبان مع الجنود في مواجهات عنيفة.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا بعد ذلك منطقة الجسر بين عزون وجيوس ومنعوا الدخول والخروج وشوشوا حركة السير.
وأفادت المصار بأن أضرار مادية جسيمة لحقت بممتلكات المواطنين جراء المواجهات حيث حطم زجاج عدد من المركبات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers