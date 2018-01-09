اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيون و الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

أفادت وسائل اعلامية فلسطينية عن اندلاع في منتصف الليل وفجر اليوم الثلاثاء، مواجهات مع جنود جيش الاحتلال بقرية دورا القرع شمال شرق مدينة رام الله وأخرى بقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال فلسطينيون من قرية دورا القرع إن قوة كبيرة اقتحمت القرية بالجيبات العسكرية، حيث تصدى لها عشرات الشبان وأمطروها بالحجارة، فيما أطلق الاحتلال القنابل الصوتية في أرجاء القرية.

وأضافت الوسائل أن قوة من الجنود المشاة انتشروا في شوارع القرية، عقب اشتداد المواجهات.

وذكرت مصادر أن جنديًا أصيب بحجر خلال المواجهات، أعقبها قيام الجنود بمداهمة المنازل واستفزاز الأهالي.

كما اندلعت مواجهات واسعة عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية ما أوقع عديد إصابات بالاختناق.

وقالت مصادر فلسطينية إن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل بكثافة ما أوقع إصابات بالاختناق بعضها داخل المنازل فيما اشتبك الشبان مع الجنود في مواجهات عنيفة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا بعد ذلك منطقة الجسر بين عزون وجيوس ومنعوا الدخول والخروج وشوشوا حركة السير.

وأفادت المصار بأن أضرار مادية جسيمة لحقت بممتلكات المواطنين جراء المواجهات حيث حطم زجاج عدد من المركبات.