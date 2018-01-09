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مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 206
مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال


 أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء 9 يناير ، باقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين ، ساحات المسجد الأقصى المبارك ، من جهة باب المغاربة فى حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال  الصهيوني اعتقلت، صباح اليوم الثلاثاء، شابين من المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى خارج المسجد من جهة باب السلسة دون معرفة الأسباب.

وتزامن ذلك مع اقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، حيث نفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية فى المسجد.

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