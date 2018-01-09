أنباء عن اغتيال قيادي في حماس..والحركة تنفي





أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، منذ قليل اليوم الثلاثاء 9 يناير، بإصابة عضو المكتب السياسي لحركة حماس عماد العلمي، إثر إطلاق النيران عليه من قبل مسلحين مجهولين في قطاع غزة ، الأمر التي تنفيه الحركه وتقول أنها رصاصه من سلاحه الشخصي .

وتضاربت الأنباء حول الحالة الصحية لـ"العلمي"بعد معلومات عن إصابته بطلق ناري في الرأس.

وفي نفس السياق، زعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، وفاة العلمي نتيجة إصابته في الرأس بعد نقله إلى المستشفى لكن مصادر أخرى قالت إنه لا يزال على قيد الحياة ويخضع لعملية جراحية في مستشفى الشفاء بغزة وحالته خطرة.



وتحدثت بعض المصادر عن محاولة لاغتيال القيادي عماد العلمي، الأمر التي تنفيه حركة "حماس".

وأفادت مصادر إعلامية أن أعضاء حماس في غزة يتوافدون بهذه الأثناء إلى مستشفى الشفاء وسط إجراءات أمنية مشددة.

لكن المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم قال في تصريح مقتضب إن العلمي أصيب بطلق في الرأس خلال تفقده سلاحه الشخصي في بيته مشيرا إلى أن حالته حرجة.

ويعتبر العلمي (أبو همام) من مؤسسي حركة حماس وهو عضو القيادة السياسية في الحركة، وُلد في مدينة غزة عام 1956، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في مصر، وهو متزوج وله ستة من الأبناء.