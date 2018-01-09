"أردوغان": سنواصل دعم فلسطين والقدس لم تنعم بالهدوء منذ سقوطها من ايدي العثمانيين



أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى أن القدس لم تنعم بالاستقرار منذ أن سقطت من ايدي الدولة العثمانية.



وأوضح أردوغان، أن هناك بعض الدول كانت مزدوجة في مواقفها حيال قضية القدس.

وأردف الرئيس التركي، قائلا: "كنا نرى القدس في خيالاتنا والآن تمكنا من الحفاظ على هذه القضية وليس بعيدا أن نحتضن القدس في قلوبنا وأن نكون متواجدين هناك والشرط الأول لذلك ان نحافظ على وحدتنا كأتراك أولا ثم كمسلمين حول العالم ثانيا" .

وتابع: "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين وحماية حقوقهم حتى النهاية".

وأردف قائلا: "منذ سقوط القدس من أيدي العثمانيين، فإنها لم تنعم بالاستقرار أو الأمان وخاصة عندما قامت دولة إسرائيل رأينا انتهاكات لحقوق الانسان في هذا المنطقة واستمرارية هذا الظلم من غير الممكن أبدا وقد نبهنا وحلفاؤنا في المنطقة".