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تجمهر أهالي محتجز توفي في قسم ثانٍ أسوان

منذ 12 ساعة
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تجمهر أهالي محتجز توفي في قسم ثانٍ أسوان

تجمهر العشرات من أصدقاء وأهل شخص توفى داخل حجز  قسم ثان أسوان ، اليوم الثلاثاء ، أمام مشرحة أسوان العمومية؛ احتجاجًا على الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاته .

وكانت مشرحة أسوان، قد استقبلت اليوم جثة السجين «فراج عبدالراضي» المحتجز في القضية رقم 5142 جنايات قسم ثانِ مخدرات، عقب تعرضه لضيق تنفس داخل محبسه أدى لوفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة العمومية.

وكان أهل المتوفي، قد تجمعوا أمام المشرحة وقاموا بإلقاء سيارة الشرطة بالحجارة.

وكان التقرير المبدئي للأطباء كشف وفاة السجين، بسبب تعرضه لوعكة صحية نتيجة لضيق في التنفس ما أدى لوفاته.

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