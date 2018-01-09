مواجهات بين الفلسطينين والاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء 9 يناير، عقب استخدام شرطة الاحتلال العنف لتفريق مظاهرة بالضفة الغربية محتجين على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني ، باعتقال فلسطينيا عند مدخل بوابة دمشق، خارج البلدة القديمة فى القدس، بحسب مصادر إعلامية.

من ناحية أخرى، لقيت المواطنة سميحة يوسف الديك (49 عاما) من سكان بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله مصرعها، ظهر اليوم الثلاثاء، بحادث سير دهس من قبل شاحنه وقع بالبلدة.

وافاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤى ارزيقات: ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوصول مواطنة للمجمع الطبى بعد تعرضها للدهس بقرية كفر نعمة، وبعد وصولها اعلن الاطباء عن وفاتها.