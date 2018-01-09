Responsive image

9
يناير

الثلاثاء

26º

9
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • #عاجل | تجدد الاحتجاجات الليلية ضد غلاء الأسعار في مناطق متفرقة من #تونس
     منذ 15 دقيقة
  • مقتل 6 وإصابة 17 بتفجير انتحاري قرب مبنى برلمان إقليم بلوشستان في باكستان
     منذ 6 ساعة
  • ملثمون يطلقون النار تجاه سيارتي لوائي شرطة في الدقهلية
     منذ 6 ساعة
  • أنباء عن محاولة طعن قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله
     منذ 7 ساعة
  • مستوطنون متطرفون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
     منذ 7 ساعة
  • المعارضة التونسية تتوعد بتوسيع الاحتجاجات اعتراضاً على موازنة 2018
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:16 مساءاً


العشاء

6:46 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مواجهات بين الفلسطينين والاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 242
مواجهات بين الفلسطينين والاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء  9 يناير،  عقب استخدام شرطة الاحتلال العنف لتفريق مظاهرة بالضفة الغربية محتجين على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

وقامت قوات الاحتلال الصهيوني ، باعتقال  فلسطينيا عند مدخل بوابة دمشق، خارج البلدة القديمة فى القدس، بحسب مصادر إعلامية.

من ناحية أخرى، لقيت المواطنة سميحة يوسف الديك (49 عاما) من سكان بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله مصرعها، ظهر اليوم الثلاثاء، بحادث سير دهس من قبل شاحنه وقع بالبلدة.

وافاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤى ارزيقات: ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوصول مواطنة للمجمع الطبى بعد تعرضها للدهس بقرية كفر نعمة، وبعد وصولها اعلن الاطباء عن وفاتها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers