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الداخلية تعلن تصفية 8 مواطنين في شمال سيناء

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 280
الداخلية تعلن تصفية 8 مواطنين في شمال سيناء


أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء 9 يناير، تصفية 8 مواطنين في شمال سيناء، على خلفية زعم تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة . 

وقالت الداخلية في بيان لها، "إنه إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لتطهير البلاد من البؤر الإرهابية وضبط عناصرها وإجهاض مخططاتهم التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته ،تمكن قطاع الأمن الوطنى من تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء ورصد مساعيهم لإستقطاب عناصر جديدة من المؤيدين لأفكارهم ومعتقداتهم المنحرفة للدفع بهم لتوسيع دائرة عملياتهم الإرهابية بالمحافظة" .

وأردف البيان ، "وأكدت المعلومات تلقى هؤلاء العناصر عدة تدريبات على إستخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة فى إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العريش وإتخاذهم من أحد المساكن المهجورة بمنطقة الريسة بالمدينة وكراً لإختبائهم " .

وتم تكثيف الجهود وإعداد خطة أمنية مُحكمة لتطويق مسارات حركة تلك العناصر ودراسة الطبيعة الجغرافية للوكر الذى تتخذه مأوى لها،  حيث تم مداهمته وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع العناصر المتواجده به ، مما أسفر عن مصرع  8 عناصر "جارى تحديد هويتهم" والعثور بحوزتهم على " 5 بنادق آلية ، 2 عبوة ناسفة، كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات

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