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"جنايات البحر الأحمر" تحيل 13 مصرياً ويمنياً للمفتي بتهمة تهريب هيروين

منذ 11 ساعة
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"جنايات البحر الأحمر" تحيل 13 مصرياً ويمنياً للمفتي بتهمة تهريب هيروين

 احالت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أوراق 13 يمنيًا ومصريًا إلى فضيلة المفتى فى قضية جلب وتهريب 113 كيلو هيروين عبر البحر الأحمر قادمة من اليمن، بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وشحنة المخدرات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام مهربين دوليين  عبارة عن  5 أشقاء من مدينة القصير جنوب البحر الأحمر بالاشتراك مع أخرين أحدهم من مرسى علم، وأخر من شمال سيناء بجلب كمية كبيرة من الهيروين المخدر من اليمن عبر البحر الأحمر .
وتم تشكيل فريق بحث من منطقة مكافحة المخدرات بقنا وإدارة الجلب والتهريب شارك فيه  العقيد مروان العيسوى، رئيس منطقة قنا والبحر الأحمر لمكافحة المخدرات ، والمقدم محمد الضبع، والمقدم شهاب جابر رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، والرائد ياسر صقر، والرائد وسام حسين، والنقيب مروان حسن، تحت إشراف اللواء سعيد رمضان مساعد مدير الإدارة لجنوب الصعيد .
 وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن التشكيل العصابي المكون من 5 أشقاء واخرين من مرسى علم وسيناء، فى انتظار شحنة هيروين قادمة من اليمن على متن مركب يمنية تسمى "راحة الود "، على الفور تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، التي تمكنت من ضبط المركب ومن على متنها 5 يمينين ، و أصدر اللواء أحمد عمر مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على التشكيل العصابى المصرى المتتظر للشحنة فى نفس التوقيت الذي تم فيه ضبط المركب المحملة بشحنة الهيروين .
 وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المركب بعد إطلاق النيران عقب محاولة المهربين الهرب مما ادى إلى  إصابة أحدهم،  و تم القبض على 5 يمنيي الجنسية وبحوزتهم 113 كيلو هيروين مخدر، وجهازين ثريا و3 هواتف محمول
كما تم القبض على 5 أشقاء من مدينة القصير الذين كانوا في انتظار الشحنة لاستلامها، وتم ضبط 450 ألف جنيه بحوزتهم، وسيارتين ربع نقل وهواتف محمولة، وجهاز جى بى اس لتحديد المواقع.  .

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