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الاحتلال الصهيوني يمنع عقد مؤتر صحفي بشأن القدس و يعتقل ثلاثة نشطاء

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 169
الاحتلال الصهيوني يمنع عقد مؤتر صحفي بشأن القدس و يعتقل ثلاثة نشطاء

 منعت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر صحفي، كان من المقرر فى فندق الدار بحى الشيخ جراح وسط القدس، بعنوان أما آن للعالم أن يسمع صرخة القدس.
واعتقل الاحتلال ثلاثة نشطاء مقدسيين، هم عبد اللطيف غيث، وأحمد الصفدي، وهانى العيساوي، وسط أجواء من التوتر الشديد سادت المكان.
وكان من المقرر أن يتحدث فى المؤتمر عدد من الشخصيات المقدسية حول ما آلت إليه الأوضاع فى المدينة، وتداعيات قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المشؤوم، واستغلال الاحتلال له فى حسم قضية القدس.
من جانبه، تلا رئيس الهيئة الإسلامية العليا فى القدس خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، البيان الذى كان مقررا أن يصدر عن المؤتمر الصحفي، الذى تم منعه من الاحتلال.
وقال الشيخ صبري، إن منع اللقاء الصحفى يتعارض مع حقوق الإنسان، وحريته الشخصية، وهذه هى الديمقراطية الزائفة التى يدّعى بها الاحتلال، لافتا إلى أن العلماء وشخصيات القدس كانت تنوى عقد المؤتمر الصحفى من أجل إيصال صوت القدس.

 

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