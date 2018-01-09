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السلطة الفلسطينية تُجدد رفضها لقاء "مايك بنس"

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 219
السلطة الفلسطينية تُجدد رفضها لقاء "مايك بنس"


جددت السلطة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 9 يناير، رفضها لقاء نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مايك بنس"، الذي من المرتقب أن يزور منطقة الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري ، بسبب الانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

وخلال اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" قال  نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات الخارجية،: "موقفنا لم يتغير حتى اللحظة، ولن يتغير طالما بقيت تصرفات الإدارة الأميركية الحالية المنحازة لإسرائيل".

وأضاف "لا يوجد، حسب علمنا، على جدول بنس زيارة لرام الله، وهو يعلم أنه لن يتم استقباله إذا قرر ذلك".

كما أشار شعث إلى أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من إجراءات، بما فيها التهديد بقطع المساعدات وتجميد أموال (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية) الأونروا، تؤكد انحيازها الكامل لجانب إسرائيل".

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