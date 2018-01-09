ملثمون يطلقون الرصاص على لوائي شرطة بالدقهلية

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أقدم ملثمون يستقلون دراجة نارية، على إطلاق الأعيرة النارية تجاه لوائي شرطة لدي عودتهم الى منزلهم بشارع الزراعة بمدينة طلخا.

تلقي مركز شرطة طلخا، اشارة من إدارة شرطة النجدة بقيام مسلحين يستقلون دراجة نارية بإطلاق عده أعيرة نارية تجاة سيارة شرطة يستلقها اللواء ضياء عطية، بإدارة الحماية المدنية، وسيارة ملاكي يستقلها اللواء سيد فريد، مساعد مدير قطاع الاحوال المدنية بمنطقة شرق الدلتا، لدي عودتهم الى منزلهم بمدينة طلخا.

وأكد عدد من شهود الواقعة، ان شخصين يستقلان دراجة نارية كانا فى انتظار وصول سيارتي اللوائين، وفور وصولهم أطلقوا النيران تجاة سيارة شرطة كان يستقلها أحدهم مما أدي الى اصابة الطلقات لسيارة الشرطة وفرارهم هاربين.