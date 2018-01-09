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التربية والتعليم الفلسطينية تستتنكر تشكيك أمريكا في مناهجها الدراسية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 250
التربية والتعليم الفلسطينية تستتنكر تشكيك أمريكا في مناهجها الدراسية

استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، محاولة تشكيك أمريكية في مناهجها الدراسية بدعوى "احتمال وجود تحريض" بها.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء، ردا على إعلان مراقب الدولة الأمريكي لويس دودارون، عزمه فحص إمكانية وجود "تحريض" في المناهج.

وشددت الوزارة على أن هذه الهجمة الشرسة تستهدف "المس بالهوية الوطنية الفلسطينية وبدور نظام التعليم في تعزيز هذه الهوية من خلال المناهج الوطنية".

ودعت الوزارة كل من يفكر بالمس بالنظام التربوي والمناهج التعليمية الوطنية، إلى النظر للإنجازات التربوية الفلسطينية التي تحققت بفعل هذا النظام، والتي شهدت لها الساحات الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن المناهج الوطنية صممت بأيد وعقول فلسطينية خالصة، بهدف الارتقاء بالتعليم الفلسطيني، وتعزيز مضامين الهوية الوطنية.

وبينت أن التحريض هو سمة من سمات الاحتلال، ونظامه التربوي، وأن مناهج الاحتلال هي من عززت النهج الاستيطاني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مراقب الدولة الأمريكي لويس دودارون اعتزامه فحص إمكانية وجود "تحريض" أو "معاداة للسامية وتحريض على الإرهاب"، في المناهج الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية، بحسب موقع "إن آر جي" الصهيوني.

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