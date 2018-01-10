Responsive image

10
يناير

الأربعاء

26º

10
يناير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال شرق بيت لحم
     منذ 2 ساعة
  • "الجهاد الإسلامى" بفلسطين ترحب بعملية نابلس ضد الاحتلال الإسرائيلى
     منذ 2 ساعة
  • إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة
     منذ 2 ساعة
  • المنطقة الأزهرية بالجيزة تُعيد اليوم امتحان "الرياضيات"
     منذ 2 ساعة
  • انتشار مكثف للجيش التونسي بولاية باجة بسبب الاحتجاجات
     منذ 2 ساعة
  • البحرية الليبية تعلن غرق مئة مهاجر غير شرعي قبالة سواحلها
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:17 مساءاً


العشاء

6:47 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"الجهاد الإسلامي" تبارك عملية نابلس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 101
"الجهاد الإسلامي" تبارك عملية نابلس

حيت حركة الجهاد الإسلامية بفلسطين، المقاومين الأبطال، الذين قاموا بتنفيذ العملية الفدائية النوعية قرب نابلس، والتى استهدفت الإرهاب الاستيطانى الذى لم يتوقف لحظة واحدة عن عدوانه بحق أهلنا وأبناء الشعب الفلسطينى فى نابلس وسائر قرى ومدن الضفة.

وقالت الحركة فى بيان لها: "إننا إذ نبارك هذه العملية فإننا نؤكد أنها ستكون بإذن الله فاتحة الطريق نحو تطوير الانتفاضة وستعطى زخما وقوة إضافية للغضب الشعبى الذى يتصاعد فى مواجهة السياسات والقرارات العدوانية الصهيو أمريكية".

وأضاف البيان: "إن هذه العملية دليل على حيوية المقاومة التى تمثل الشعب الفلسطينى وتأكيد على أن هذا الشعب لن يتخلى عن نهج المقاومة وأنه لن يستكين تحت وقع الضغوطات وتتابع المؤامرات التى تستهدف قضيته وحقوقه".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers