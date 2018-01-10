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قوات العدو الصهيوني تحاصر نابلس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 88
قوات العدو الصهيوني تحاصر نابلس

قامت قوات العدو الصهيوني، بمحاصرة عدد كبير من مدن محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحثًا عن الهجوم الذى وقع الليلة الماضية والذى أسفر عن مقتل أحد المستوطنين يدعى رازئيل شيبح.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن نحو 100 فلسطينى كانوا يلقون الحجارة ومواد ثقيلة ويحرقون الإطارات وحاويات القمامة، وردت قوات الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار عليهم.

من جانبه، قرر قائد المنطقة الوسطى فى الجيش الصهيوني الميجور جنرال رونى نوما بعد تقييم الوضع فى أعقاب هجوم إطلاق النار الذى أسفر عن مقتل المستوطن الصهيوني، إجراء عمليات تفتيش كاملة على جميع نقاط الدخول والخروج فى نابلس، وتم الدفع بمزيد من القوات إلى المنطقة مع انتشار واسع النطاق وإقامة نقاط تفتيش بالقرب من مكان الهجوم.

 

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