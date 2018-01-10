التعليم تعلن تصحيح امتحانات الصف السادس الإبتدائي بنفس المدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، موافقة سلطات المحافظة على أن تتم أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات الخاصة بالصف السادس الابتدائى (باعتباره سنة نقل عادية مثل باقى الصفوف) بنفس المدرسة

وكان قد تقدم عدد من أولياء الأمور والمعلمين بأسوان بشكوى تفيد بتضررهم من قرار أن يتم (تقدير درجات الصف السادس وندب القائمين بأعمال الامتحانات والتصحيح ) بالتبادل بين مدارس الإدارة التعليمية الواحدة حسب رؤية الإدارة، ما يسهم فى تأخر نتيجة التلاميذ بالإضافة إلى العبء الذى يقع على المعلمين القائمين على أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات فى التنقل بين المدارس.

وقد أفاد مجلس أمناء وأباء ومعلمين أسوان برغبتهم فى الوصول إلى حل لهذه المشكلة.

من جهته قام مختار شاهين وكيل وزارة التربية التعليمية بكتابة مذكرة عرض لللواء مجدى حجازى محافظ أسوان تفيد بالرغبة فى أن تتم أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات الخاصة بالصف السادس الإبتدائى (باعتباره سنة نقل عادية مثل باقى الصفوف) بنفس المدرسة.

وعرض وكيل الوزارة مذكرة عرض المحافظ تفيد بوضع تصور من المديرية يخفف عن كاهل المعلمين حركات الندب والتنقل وكذلك تفيد التلاميذ وأولياء أمورهم حيث سيتم التصحيح وتقدير الدرجات أولاً بأول وبنفس المدرسة على أن تعلن النتيجة فور انتهاء الامتحانات.