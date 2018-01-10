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ضبط أطنان سمسم وزيوت فاسدة بالغربية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 137
ضبط أطنان سمسم وزيوت فاسدة بالغربية


أعلنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، ضبط 6 أطنان سمسم وطحينة وزيوت ومخللات بطنطا وزفتى والمحلة وبسيون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا بضبط ( هشام.ح) صاحب سرجة زيوت وطحينة بدائرة قسم ثان المحلة بحوزته 2 طن و210 كيلو سمسم وطحينة وزيت حار غير صالحة للاستهلاك وضبط ( وائل.م – 36 عاما) صاحب معمل مخللات بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى بحوزته 3 أطنان مخللات متنوعة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط ( محمد.خ – 32 سنة) صاحب معمل مخللات بقرية شبراتنا بمركز بسيون وبحوزته 800 كيلو مخللات متنوعة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.

وتم التحفظ على المضبوطات فى تلك الوقائع وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

 

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