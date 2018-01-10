إصابة (5) أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق العين السخنة

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قالت مديرية الصحة بمحافظة السويس، أن 5 أشخاص أصيبوا، الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأسفلت، أمام شركة كهرباء عتاقة بطريق العين السخنة - السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة نقل بطريق السويس – العين السخنة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص.

وقال مصدر طبى، إن المصابين حاليا يتم علاجهم بمستشفى السويس، ولا توجد حالات شديدة الخطورة بينهم سوى حالة السائق الذى دخل فى العناية المركزة لإصابته بنزيف فى المخ.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات تأمين الطرق ومرور السويس تقوم حاليا برفع أثار الحادث من طريق العين السخنة.