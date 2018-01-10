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السيطرة على حريق هائل بمزرعة نخيل فى الداخلة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 118
السيطرة على حريق هائل بمزرعة نخيل فى الداخلة


سيطرت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على حريق بمزرعة ناخيل فى قرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى الجهات المعنية يفيد بنشوب حريق فى مزرعة أشجار نخيل بإحدى المناطق التابعة لقرية الهنداو، مما أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل والأعشاب الجافة والمخلفات وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة فرق الإنقاذ بالوحدة المحلية وتم الانتهاء من مرحلة التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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