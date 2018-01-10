"الأونروا": سنقوم بتوزيع 1.3 مليون دولار بدل الإيجار للعائلات المستحقة بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها ستقوم بتوزيع 1.3 مليون دولار كمساعدة نقدية مؤقتة، بدل الإيجار للعائلات المستحقة في قطاع غزة عن الربع الأخير من العام 2017.

وأضافت الأونروا، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأموال ستصل هذا الأسبوع، إلى 2069 عائلة لاجئة من مختلف أنحاء غزة.

وأكدت الأونروا أنها ملتزمة بدعم العائلات المتضررة بالإيواء الطارئ، بما يشمل من دعم لإصلاح المساكن وإعادة البناء وحلول الإيواء المؤقتة، رغم أن ذلك يتطلب تمويلا مستمرا لمواصلة العمل ببرنامج المساعدات النقدية للإيواء.